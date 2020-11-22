Son dakika: Karabağ savaşında cephede neler yaşandı? Karabağ gazileri A Haber'e anlattı

ÖMÜRLÜK ŞARAPNEL PARÇALARI

Karabağ gaizi Pervin Abdullayev: Başımdaki şarapnel parçaları ömürlük kalacak. İçimizde vatan sevgisi her zaman kalacak. Ben Başkumandanımız İlham Aliyev'e teşekkürlerimi bildiriyorum bize inandı. Biz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da öz teşekkürlerimizi etmek isterim. Bizi bu meselede yalnız koymadı. Sözle değil amelle tasdikledi.