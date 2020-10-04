MÜZİK BENİM İÇİN KARİYER DEĞİL HAYATIN KENDİSİ

Müzik yolculuğu benim hayatım. Dolayısıyla bunu kariyer yapmak için özellikle bestelenmiş özellikle uğraşılmış iş değil de kendi hayatımı yaşamak için yaptığım şeyler bunlar. Hem müzik hayranlığı hem Erol abiye olan hayranlığım ikisi birleşince müzik benim için kaçınılmaz bir yol oldu ve 7 yaşında konservatuara girerek hem normal eğitimimi hem de müzik eğitimimi aynı anda almaya başladım.