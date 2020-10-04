Ünlü besteci Metin Özülkü “Haftanın röportajı”nda A Haber muhabiri Emirhan Ergen’in konuğu oldu. Özülkü, kendi sanat yolculuğu, müzik ve pandemi dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özülkü, "90’lı yıllardaki o melodiler veya 80’li yıllardaki melodiler bugün yok maalesef" ifadelerini kullanarak "Sosyal hayat yerini daha mekanize bir hayata devretti" dedi.

Ünlü besteci Metin Özülkü "Haftanın röportajı"nda A Haber muhabiri Emirhan Ergen'in konuğu oldu. Özülkü, kendi sanat yolculuğu, müzik ve pandemi dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte o röportaj;

MÜZİK BENİM İÇİN KARİYER DEĞİL HAYATIN KENDİSİ

Müzik yolculuğu benim hayatım. Dolayısıyla bunu kariyer yapmak için özellikle bestelenmiş özellikle uğraşılmış iş değil de kendi hayatımı yaşamak için yaptığım şeyler bunlar. Hem müzik hayranlığı hem Erol abiye olan hayranlığım ikisi birleşince müzik benim için kaçınılmaz bir yol oldu ve 7 yaşında konservatuara girerek hem normal eğitimimi hem de müzik eğitimimi aynı anda almaya başladım.

90'LI YILLARDAKİ MÜZİĞİN BAŞARISININ SIRRI NE?

Ciddi farklar var hakikatten. Hayatın her döneminde farklılıklar var. Ben mesela 80-70'li yıllardayken de 50-60'ların müziklerini dinlerdik ve çok da hoşumuza giderdi. Ama 70-80-90'lı yıllar yine hala romantizmin etkisi hem hayatın içinde hem de müzikte yerini koruyordu. Kendi yaptığımız şarkılardan da mutluyduk.

DUYGULAR DAHA YOĞUNDU

Duygular hayat telaşı başka bir yere doğru gitti. İletişimin bu kadar yoğun olduğu dönemde herkes her şeyin farkında ve bütün dünya aynı dili konuşmaya aşırı bir standardizasyon gelişmeye başladı. Sosyal hayat duygulardan ziyade yerini daha mekanize bir hayata devretti. 90'lı yıllardaki o melodiler veya 80'li yıllardaki melodiler bugün yok maalesef. Bugün daha böyle insanın kafasına vuran anlattığı sözlerle de acımasız biraz müziğin o romantizminin dışında kalıyor bana göre.

MÜZİK EĞİTİMİNE GEREKLİ ÖNEM VERİLMİYOR

Sanata çok değer veren aileler ebeveynler var ama ben yeterli miktarda olduğunu düşünmüyorum yine de. Yetenek ve insani yapımız dünya ülkeleri içerisindeki birçok ülkeden çok daha iyi olmamıza rağmen gerekli önemin verildiğini düşünmüyorum hala.

TÜRKİYE İYİ NİYETLE PANDEMİ MÜCADELESİ VERİYOR

İyi niyetli bir çalışma olduğundan kimsenin kuşkusu yok zaten. Dünya ilk defa böyle bir şey yaşadığı için bunu kıyaslamasını ve örneklemesini yapamıyorum. Dünyadaki diğer ülkelere baktığımda durumumuzun onlara göre kötü olmadığını düşünüyorum. Birçok ülkeden daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim.