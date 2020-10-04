Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Vurulan Gence'de ölenler ve yaralananlar var. Gence'yi vuran silahlar nereden temin edildi? Ermenistan'a hangi ülkeler yardım ediyor? Bölgede son gelişmeler neler? Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahimoğlu, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Vurulan Gence'de ölenler ve yaralananlar var. Gence'yi vuran silahlar nereden temin edildi? Ermenistan'a hangi ülkeler yardım ediyor? Bölgede son gelişmeler neler? Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahimoğlu, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İNSANLIĞA KARŞI BİR SUÇ

Gence sadece Azerbaycan'ın ikinci en önemli şehri değil aynı zamanda Kafkasya'nın 3. En büyük şehri. Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten sonra. Ermenistan topraklarından balistik füzelerden istifade ederek saldırı yaptı. Bu insanlığa karşı bir suç. Ama şaşırtıcı değil Azerbaycan'a karşı sivillere karşı Hocalı soykırımını yapmış Ermenistan bu gibi hareketlerine alışmıştır. Bizleri korkutmak bununla da kendi insanlarına da aynı zamanda bizlere de korku vermek çabalarındalar.

ŞAŞIRTICI OLAN DÜNYA KAMUOYUNUN SESSİZLİĞİ

Ama biz kendi topraklarımız için biz Azerbaycan içerisinde işgal olunmuş topraklarda BM'nin kararlarına uygun olarak harekat ediyoruz. Biz topraklarımızı işgalden azad ediyoruz. Kendimizi savunuyoruz. Gence'ye bu saldırıyla Ermenistan kendi topraklarını kendi silahlı kuvvetlerini Ermenistan arazisinde kullandı. Bunu yaparak sivilleri katletti. Şaşırtıcı olan dünya kamuoyunun buna yetirince cevap vermemesidir.

GENCE'Yİ VURAN SİLAHLAR NEREDEN TEMİN EDİLDİ?

Ermenistan genelde silah mühimmatı her yerden alıyor. Bazıları bedava veriliyor. Genelde en çok Ermenistan'da olan silahlar eski Sovyet ve ondan sonra olan Rusya'dan bu bir sır değil. Ermenistan Rusya'dan aldıkları füzelerden farklı olarak çok eski net olmayan uluslararası hukuk tarafından yasak olan füzeler roketleri kullanıyorlar.