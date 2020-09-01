Başkan Erdoğan Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul etti
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme talebi Mansur Yavaş'tan geldi.
A Haber muhabiri Lamia Ayhan görüşmede Yavaş'ın, Ankara'da yaşanan sorunları Başkan Erdoğan ile paylaşacağı ve ödenek konusunda destek isteyeceğini belirtti.
Ayhan, Ankara'da artan koronavirüs vakalarının da gündeme geleceğini söyledi.
Sürpriz görüşme sonrası Mansur Yavaş'ın yazılı açıklama yapması bekleniyor.
Başkan Erdoğan ise görüşme sonrası AK Parti MYK toplantısına katılacak.