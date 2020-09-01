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Başkan Erdoğan Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Başkan Erdoğan Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme talebi Mansur Yavaş'tan geldi.

A Haber muhabiri Lamia Ayhan görüşmede Yavaş'ın, Ankara'da yaşanan sorunları Başkan Erdoğan ile paylaşacağı ve ödenek konusunda destek isteyeceğini belirtti.

Ayhan, Ankara'da artan koronavirüs vakalarının da gündeme geleceğini söyledi.

Sürpriz görüşme sonrası Mansur Yavaş'ın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ise görüşme sonrası AK Parti MYK toplantısına katılacak.

Başkan Erdoğan Mansur Yavaşı Külliyede kabul edecek Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı BAŞKAN ERDOĞAN MANSUR YAVAŞ'I KÜLLİYE'DE KABUL ETTİ
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