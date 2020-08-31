31 Ağustos 2020, Pazartesi
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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu

Son dakika haberi... 'nın Gemlik ilçesinde etkinlikleri sırasında bir tekne alabora oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2020
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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sırasında bir tekne alabora oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu

O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu

Denize düşen kaptanın yardımına vatandaşlar koştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu

Sudan çıkarılarak başka bir tekneye alınan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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