30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu
Son dakika haberi... Bursa'nın Gemlik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sırasında bir tekne alabora oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sırasında bir tekne alabora oldu.
O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Denize düşen kaptanın yardımına vatandaşlar koştu.
Sudan çıkarılarak başka bir tekneye alınan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.