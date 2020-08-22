AVM'LERDE DE KULLANILIYOR

Hastane, laboratuvar, ameliyathane, havalimanı ve AVM (alışveriş merkezi) gibi virüs barındırma olasılığı yüksek alanları ultraviyole ışığıyla dezenfekte edebilen robotun en önemli özelliği insansız çalışabilmesi.

Dezenfeksiyon robotunun önemli bir diğer özelliği ise sabit olmaması.