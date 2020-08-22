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Yerli ve milli gurur! Koronavirüsü etkisizleştiren robotlar hizmete girdi | ABD Almanya ve İtalya'da da kullanımda...

Bir Türk firması yerli ve milli imkanlarla dezenfeksiyon robotu üretti. Salgın süreciyle birlikte öncelikle hastanelerde kullanılmaya başlanan robot, yurt dışında ABD Almanya Kanada Azerbaycan ve İtalya'da da kullanılıyor. Robot, virüs riski bulunan alanlarda ultraviyole ışığıyla dezenfeksiyon sağlıyor.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Yerli ve milli gurur! Koronavirüsü etkisizleştiren robotlar hizmete girdi | ABD Almanya ve İtalya'da da kullanımda...

COVID-19 ile mücadelede yerli dezenfeksiyon robotu iş başında...

Türk firması, KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanarak, yeni bir dezenfeksiyon robotu üretti.

Adını Seyit Onbaşı'dan alan robot hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanılmaya başladı.

Yerli ve milli gurur! Koronavirüsü etkisizleştiren robotlar hizmete girdi | ABD Almanya ve İtalya'da da kullanımda... YERLİ VE MİLLİ GURUR!VİRÜSÜ ETKİSİZLEŞTİREN ROBOTLAR HİZMETE GİRDİ | VİDEO

AVM'LERDE DE KULLANILIYOR

Hastane, laboratuvar, ameliyathane, havalimanı ve AVM (alışveriş merkezi) gibi virüs barındırma olasılığı yüksek alanları ultraviyole ışığıyla dezenfekte edebilen robotun en önemli özelliği insansız çalışabilmesi.

Dezenfeksiyon robotunun önemli bir diğer özelliği ise sabit olmaması.

Yerli imkanlarla geliştirilen dezenfeksiyon robotu Türkiye dışında Kanada, İtalya, Azerbaycan, ABD ve Almanya'da da kullanılıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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