Türkiye'nin konuştuğu olayın kahramanı polis Demet Çubukçu yaşananları A Haber'e anlattı: Hayatımda ilk...

Polis memuru Demet Çubukçu ise yaşadıklarını A Haber'e anlattı:

"Orada bir can söz konusuydu elimden geleni yaptım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım. Yine başıma böyle bir şey gelse yine aynı şeyi yaparım ben polisim görevim hakkı neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Bebeğe ismimin verilmesine sevindim çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Polis memuru Çubukçu'nun kızı Aybüke ise yaşanan olayla ilgili; "Annemin yaptığı olayla ilgili mutluyum ve gururluyum." ifadelerini kullandı.