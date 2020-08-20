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Türkiye'nin konuştuğu olayın kahramanı polis Demet Çubukçu yaşananları A Haber'e anlattı: Hayatımda ilk...

'da görevli polis memuru yolda uygulama yaparlarken başına gelen ilginç olayın perde arkasını A Haber'e anlattı. 9 aylık hamile 'ın içerisinde bulunduğu araç hastaneye yetişememiş, hamile kadının sancılarının artması üzerine kontrol noktasında olan polislerden yardım istenmişti. Zor durumda olan kadının yardım çığlıklarına kayıtsız kalmayan polis memuru Çubukçu, Hüsne Aslan'ın beşinci çocuğunu dünyaya getirmesine yardımcı oldu. Yaşanan bu olay sosyal medyada çok konuşuldu ve kadın polis memuru Demet Çubukçu günün kahramanı ilan edildi. Çubukçu o anda yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Türkiye'nin konuştuğu olayın kahramanı polis Demet Çubukçu yaşananları A Haber'e anlattı: Hayatımda ilk...

'da görevli kadın polis memuru 'nun hamile kadının imdadına yetişti. Doğum için hastaneye götürülmekte 'ın sancıları artınca yol kenarında polisten yardım istediler.

Türkiye'nin konuştuğu olayın kahramanı polis Demet Çubukçu yaşananları A Haber'e anlattı: Hayatımda ilk... TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYIN KAHRAMANI POLİS DEMET ÇUBUKÇU YAŞANANLARI A HABER'E ANLATTI: HAYATIMDA İLK...

Polis memuru Demet Çubukçu önce ambulansı aradıklarını daha sonra ise hamile kadının durumunun ağırlaştığını görünce doğuma başladıklarını ve gerçekleştirdiklerini söyledi.

POLİSİN İSMİNİ VERDİLER

Beşinci çocuklarına kavuşan Aslan Ailesi yardımlarına karşılık jest olarak yeni doğan çocuklarına 'Demet' ismini verdi.

Polis memuru Demet Çubukçu ise yaşadıklarını A Haber'e anlattı:

"Orada bir can söz konusuydu elimden geleni yaptım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım. Yine başıma böyle bir şey gelse yine aynı şeyi yaparım ben polisim görevim hakkı neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Bebeğe ismimin verilmesine sevindim çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Polis memuru Çubukçu'nun kızı Aybüke ise yaşanan olayla ilgili; "Annemin yaptığı olayla ilgili mutluyum ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

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