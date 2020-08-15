"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İSYAN GİRİŞİMİ"

Bunun sonucu 11 Temmuz 2015'te teröristbaşı Murat Karayılan'ın 30 il ve ilçede Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimi çağrısında bulundu. 11 ilçe ve 1 ilde buna teşebbüs ettiler. 900'den fazla şehidimiz 3 binden fazla gazimiz oldu bu 11 ilçemiz ve ilimiz yıkıldı. Bunu engellememizden 1 sene 4 gün sonra ise halkın iç savaşa sürüklenmesini amaçlayan bir darbe girişimi geldi.

"SURİYE'DE 65 BİN TERÖRİSTİ ABD EĞİTİYOR"

Türkiye'nin egemenliğinin bozulmasıyla ilgili terör örgütü PKK sürekli bir parçası oldu. Bu teröristlerin Suriye'de ve Irak'taki varlığı asla unutulmamalı. Suriye'de 65 bin PKK/YPG'li teröristi ABD eğitiyor. Türkiye mücadelesine devam etmek zorundadır. Çünkü bu 65 bin terörist eninde sonunda Türkiye'nin üniter yapısına veya Türkiye'nin stratejik hedeflerinin olduğu yerde etki üretmeye soyunacaklardır.