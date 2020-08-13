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Son dakika: Bahçeli A Haber'e konuştu! Flaş Muharrem İnce açıklaması: Atatürk'ün ahı tutmuştur

Son dakika haberine göre  Genel Başkanı , A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Bahçeli,  ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Parti kurar mı, kurmaz mı bilmiyorum. 4 Eylül'de 'ta atacağı adımla  içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır. cHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiştir." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Son dakika: Bahçeli A Haber'e konuştu! Flaş Muharrem İnce açıklaması: Atatürk'ün ahı tutmuştur

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin bugün açıkladığı, "Bin Günde Memleket" hareketiyle ilgili A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "CHP'de taşeron teslimiyetçi zihniyetin işi zor. CHP'de Atatürk'ün ahı tuttu, geçmişe özlem yeşerdi. Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak" dedi.

Son dakika: Bahçeliden A Habere flaş Muharrem İnce açıklaması: Atatürkün ahı tutmuştur SON DAKİKA: BAHÇELİ'DEN A HABER'E FLAŞ MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI: ATATÜRK'ÜN AHI TUTMUŞTUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önemli açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BAHÇELİ'DEN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI
"Sayın Muharrem İnce 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurur mu kurmaz mı bilemiyorum, ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur:

4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarfedecektir. Anlaşılan odur ki, bin günde memleket parolasıyla Atatürk'ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır.

CHP'nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur."

TERÖRLE MÜCADELEYE TAM DESTEK
Bahçeli, terörle mücadeledeki başarıya değindi, "Son terörist silahını bırakıp teslim olduktan sonra, yargıya işlediği cinayetlerin hesabını vermelidir. MHP'nin terörle mücadeleye bakışı budur" dedi.

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