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CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar 16 aydır sözünü tutmadı! Canlı yayında yalanı ortaya çıktı

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Giriş: 15.08.2020 16:35
Güncelleme:15.08.2020 16:35
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar birçok vaadi gerçekleştirmediği gibi sözünü verip bitirmeyi vaat ettiği köprünün inşaatını da yarım bıraktığı ortaya çıktı. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan, A Haber canlı yayınına katılarak, Karaları'n tutmadığı sözleri tek tek anlattı. Gündoğan, sahra hastanesi skandalını, belediye başkanlık koltuğunu icraya kaptırılması olayını ve suya yüzde 30 indirim sözlerini hatırlatarak "16 aydır Adana'ya bir çivi bile çakılmadı' dedi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde haciz mağduru maskesi düşen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bitirmeyi vaat ettiği bir köprüyü de yarım bıraktığı ortaya çıktı.

"AĞLAYARAK BELEDİYE YÖNETİLMEZ"

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan, Karalar'ın kendi döneminde Adana'ya hizmet etmediğini ve birçok projenin yarım kaldığını belirtti. Faaliyet raporunda tek bir eser göremediklerini belirten Gündoğan, bunu CHP'li Karalar'a sorduklarında anlamsız cevaplar aldıklarını ve Karalar döneminde Adana'ya tek bir eserin bile kazandırılmadığını söyledi. Gündoğan, "borçlanarak ağlayarak belediyeler yönetilmez milletin size bu emanetine sahip çıkarak hizmet edin" diyerek CHP'li Başkan Karalar'a çağrıda bulundu.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Öte yandan Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan daireden kanalizasyon suyu taştı. Zemin katı kaplayan kanalizasyon suyu nedeniyle çevreye pis koku yayılmaya başladı.

Bina sakini, "Belediyemize, ASKİ'ye ayın 11'inde kayıt oluşturduğum halde halen daha gelip ilgilenen olmadı. Burada tam 52 daire var. Bu 52 dairede oturan insanlar bu pisliğin kokusunu bu pisliği çekiyor." diyerek isyan etti.

Başka bir bina sakini ise, "Sorun apartmanımızdaki rogarın taşmasından dolayı zemin katı pislik basıyor. Rogarın gönderdiği pislik geri tepiyor." dedi.

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