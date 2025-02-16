’Makasçılara’ büyük cezalar yolda! Olay yerinden kaçanlara hapis cezası

Trafikte en büyük tehlikelerden biri olan makas atan sürücüler, sadece kendi canlarını değil, diğer sürücülerin hayatını da riske atıyor. Aşırı hız yaparak aniden direksiyonu başka araçların önüne kıran ve kazalara sebep olan bu sürücüler için yeni ve daha ağır yaptırımlar yolda.

İçişleri Bakanlığı, makas atma cezasını artırmak için harekete geçti. Halihazırda 46 bin 398 lira olan cezanın yükseltilmesi gündemde. Ayrıca, makas atan sürücülere ehliyete el koyma süresinin uzatılması, trafikten men edilme ve hatta hapis cezası gibi yaptırımlar da masada.

Güvenli Sürüş Uzmanı Ali İhsan Derindağ, makas atmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Bu hareket trafikte ölüme davetiye çıkarmaktır. Ani manevralar yaparak kendilerini kurtarmaya çalışan agresif sürücüler, aslında büyük bir tehlike yaratıyor" dedi.

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Serkan Çabuş ise şerit ihlalleri ve takip mesafesinin önemine dikkat çekerek, "Sollama yaparken sürücüler, önlerindeki araçla en az 45 metre mesafe bırakmalı. Ancak makas atan sürücüler bu kuralları tamamen ihlal ederek kazalara yol açıyor" ifadelerini kullandı."Kişi trafikte kendini yetersiz veya değersiz hissedebilir. Bu yüzden bir aracı sollamak ona üstünlük hissi verir ve geçiş üstünlüğünü psikolojik olarak bir zafer olarak algılar"

Psikolog Elif Zahide Gök ise agresif sürücülerin bilinçaltındaki öfkeye dikkat çekerek, dedi.

Yetkililer, makas atan sürücülere yönelik cezaların en kısa sürede artırılacağını belirtti. Kaza yapıp kaçan sürücüler için ehliyete el koyma süresinin uzatılması ve para cezalarının yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca, ağır ihlaller için hapis cezasının da gündeme alınması bekleniyor.