Trafikte makas terörüne ağır cezalar geliyor!

Aşırı hız yapıp trafikte makas atan sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. İçişleri Bakanlığı, mevcut cezaların artırılması için harekete geçti. 46 bin 398 lira olan para cezası yükseltilecek, ehliyete el koyma süresi uzatılacak, hatta hapis cezası da gündemde. Uzmanlar, bu tehlikeli sürüş tarzının ölümcül sonuçlar doğurduğunu vurgularken, psikologlar ise agresif sürücülerin bilinçaltındaki öfkeye dikkat çekiyor. Makas atan sürücüler artık iki kez düşünecek.

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