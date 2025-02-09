Eski araç sahiplerine ÖTV indirimi fırsatı! Hurda teşvikiyle trafikte devrim başlıyor

Hurda teşviki, 25 yaş üzeri araçların trafikten çekilmesiyle 3 milyon aracı etkileyebilir. (AA)

GEÇMİŞTE BİRÇOK KEZ UYGULANDI



Hurda teşviki düzenlemesi geçmiş yıllarda birkaç kez uygulanmıştı. Hurda teşviki Türkiye'de ilk kez 2003'te uygulanmıştı. 4 Ekim 2010'da ise ikinci hurda teşviki uygulaması hayata geçirildi. Ardından ise son hurda teşviki 2017, 2018 ve 2019'da yürürlükte kaldı.