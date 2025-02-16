Hayalindeki aracı aldı hayatının şokunu yaşadı! Yap-boz gibi otomobil

İstanbul'da yaşayan Mesut Erüneli, uzun yıllar biriktirdiği parayla hayalini kurduğu otomobili satın aldı. Aracı almadan önce ekspertize sokan Erüneli, raporda büyük bir sorun olmadığı bilgisi üzerine satıcıyla anlaşarak otomobili satın aldı. Ancak kısa bir süre sonra araçta çeşitli arızalar meydana gelmeye başladı. Bunun üzerine detaylı bir ekspertiz yaptıran Erüneli, hayatının şokunu yaşadı.

ÖNÜ BAŞKA, ARKASI BAŞKA ÇIKTI

Ekspertiz raporunda, siyah renkli aracın ön kısmının farklı bir beyaz araçtan kesilerek ekleme yapıldığı tespit edildi. Araçta şase ve podye bölümlerinin değiştirildiği, çeşitli parçaların farklı araçlardan monte edildiği ortaya çıktı. İlk ekspertiz raporunda belirtilmeyen bu detaylar, daha kapsamlı bir inceleme sonucu anlaşıldı.

Mesut Erüneli

"BU ARACI ALDIĞIMDA TEMİZ BİR ARAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUM"

Araçta büyük değişiklikler yapıldığını öğrenen Mesut Erüneli, mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi, "Bu aracı alırken uygun fiyata bulduğumu ve temiz bir araç aldığımı düşünüyordum. Ancak ikinci ekspertiz sonucunda aracın ön kısmının farklı bir araçtan kesilip eklendiğini öğrendim. Büyük bir şok yaşadım. İlk ekspertiz raporu bu kusurları belirtmemişti."

Güvenli Sürüş Uzmanı Ersin Hasan

UZMANLAR UYARDI: DETAYLI EKSPERTİZ ŞART!

Ekspertiz uzmanları, bu tür mağduriyetlerin önüne geçebilmek için alıcıların mutlaka detaylı bir inceleme yaptırmaları gerektiğini belirtiyor. Güvenli Sürüş Uzmanı Ersin Hasan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, araçların şase ve podye kontrollerinin mutlaka detaylı bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı, "Aracın kaporta ve boya durumu kadar, şase bağlantıları ve araç alt bölümleri de dikkatle incelenmeli. Alıcıların, sadece yüzeysel ekspertiz raporlarına güvenerek araç satın almamaları gerekiyor."

SATTIĞI ARACI GERİ VERMEK İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Mesut Erüneli, dolandırıldığını belirterek aracı satın aldığı kişiye iade etmeye çalışıyor. Ancak satıcıyla iletişime geçmekte zorluk yaşadığını ifade eden Erüneli, hukuki yollara başvuracağını söyledi. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların zaman kaybetmeden yasal mercilere başvurmaları gerektiği ifade ediliyor.