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İkinci el araba satışında Güvenli Ödeme Sistemi! 27 Eylül'de başlıyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 09:11 Güncelleme: 24.09.2024 09:35
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İkinci el araba satışında Güvenli Ödeme Sistemi! 27 Eylül’de başlıyor

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el otomobil satışlarında oluşan tüketici mağduriyetlerinin önüne geçecek.

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