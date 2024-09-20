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Benzine 1,40 TL zam bekleniyor! Tarih netleşti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 10:35 Güncelleme: 20.09.2024 10:46
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Benzine 1,40 TL zam bekleniyor! Tarih netleşti

Benzinin litre fiyatlarında salı (24 Eylül) gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,40 lira civarında zam beklendiği öğrenildi. Zammın motorinde geçerli olmayacağı belirtildi.

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