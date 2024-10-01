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Türkiye'den otomobil hamlesi! Bakan tarih verdi: 2026'da üretime başlayacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 12:41 Güncelleme: 01.10.2024 13:00
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Türkiye’den otomobil hamlesi! Bakan tarih verdi: 2026’da üretime başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olmak isteyen Türkiye'nin yeni atılımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çinli otomobil devi BYD'nin 2026 tarihinde seri üretime başlayacağını açıklanayan Kacır, diğer bir otomobil markası olan Chery'nin de yatırım için Türkiye'yi düşündüklerini ifade etti. Yerli ve milli otomobil markamız olan Togg için de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bakan "Avrupa yollarında da görülecek." dedi.

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