Toyota’dan mayıs ayı indirimleri açıklandı! İşte 2024 Model sıfır Toyota modelleri paket paket güncel fiyatları…

Toyota mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. Yeni fiyat listesi ile birlikte 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyasını da açıklayan Japon otomobil üreticisi, en sevilen SUV modeli olan RAV4 hybrid modelinin 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT paletine 150 bin TL'ye varan indirim uyguladığını açıkladı. En sevilen modeli Corolla için ise kampanya açıklamadı ve fiyatları sabit tuttu. İşte Toyota'nın 2024 Model sıfır Corolla, Crolla Cross hybrid, C-HR Hybrid Carmy, RAV4 Hybrid, Land Cruiser Prado indirimli fiyat listesi….

TOYOTA MAYIS AYI 2024 MODEL SIFIR ARAÇ FİYATLARINI AÇIKLADI!