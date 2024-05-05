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Togg zirveye oturdu! Her 2 elektrikli araçtan biri Togg oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Togg zirveye oturdu! Her 2 elektrikli araçtan biri Togg oldu

Nisan ayında elektrikli araç satışlarında 3 bin 3 adetle zirve Togg'un oldu. Piyasada satılan her 2 elektrikli araçtan 1'i Togg olurken; tam elektrikli araç satışı yüzde 266,2 oranında arttı.

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