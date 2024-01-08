Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni modelden görseller gelmeye devam ediyor: Tanışmaya hazır mısınız?
Türkiye'nin gururu olan Togg'un yeni modeli görücüye çıkarken Togg'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda "Tanışmaya hazır mısınız? CES 2024 için geri sayım başladı" ifadeleriyle aracın görseline yer verildi.
Togg, X platformu üzerinden yeni sedan modeline ilişkin, "Tanışmaya hazır mısınız? CES 2024 için geri sayım başladı" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımında, logonun konumlandırıldığı bagaj kapağı, ve boydan boya uzanan kırmızı led detayı görülüyor.
Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" dedi.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sergileneceğini belirterek, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" dedi.
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