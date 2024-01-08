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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni modelden görseller gelmeye devam ediyor: Tanışmaya hazır mısınız?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 18:52
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, sedan modeliyle yakında yolarda olacak. Merakla beklenen yeni modelin ilk tanıtım videosu paylaşıldı. TOGG'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda "Tanışmaya hazır mısınız? CES 2024 için geri sayım başladı" ifadeleriyle aracın görseline yer verildi. İşte haberin detayları…
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