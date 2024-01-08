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Haberler Otomobil Haberleri 2024 Ocak ayının en ucuz sıfır aracı Hyundai’den geldi! Sıfır Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON, Santa FE, IONIQ 5 fiyatları…

2024 Ocak ayının en ucuz sıfır aracı Hyundai’den geldi! Sıfır Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON, Santa FE, IONIQ 5 fiyatları…

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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2024 Ocak ayının en ucuz sıfır aracı Hyundai’den geldi! Sıfır Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON, Santa FE, IONIQ 5 fiyatları…

Hyundai Türkiye’nin en ucuz araç modelini satmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay 55 bin TL’ye varan zamla meraklılarının karşısına çıkan otomobil üreticisi 2024 yılının ilk ayında fiyatlarını sabit tutma kararı aldı. İşte Hyundai’nin 2024 Ocak ayı güncel fiyat listesi…

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