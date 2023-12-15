Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kasko ve sigorta ücretlerine 2024 ayarı

Öte yandan maddi kazaya karışıldığı durumlarda sigorta şirketinin karşı tarafa yaptığı hasar ödemesi 120 bin TL iken bu tutar 200 bin TL seviyesine yükseltildi. Peki düzenleme ile birlikte yeni dönemde araç sahiplerini ne bekliyor?

Milliyet'in haberine göre; Kasko fiyatlarında son dönemde dikkat çeken düşüşler görülmüştü. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda araç sahiplerine 'Bu dönemi kaçırmayın' diyerek önemli uyarılarda bulundu. Bağcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: