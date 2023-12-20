Toyota'nın sahibi olduğu Daihatsu'dan büyük skandal! O testlerde hile yapmış
Toyota'nın sahibi olduğu Japon otomobil üreticisi Daihatsu'nun Toyota markası adı altında satılan 88 bin otomobilde yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yapıldığı ortaya çıktı. Skandal sonrası otomobilin sevkiyatı durdurulurken, hilenin bir ihbarcı sayesinde ortaya çıktığı öğrenildi.
BULGULAR JAPONYA ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA GİTTİ
Gazetenin haberine göre, ismini vermek istemeyen kaynaklar, Daihatsu'nun skandalını soruşturan bağımsız birim bulduğu bulguları Japonya Ulaştırma Bakanlığı'na bugün teslim etti.
DAIHATSU VE TOYOTA BASIN TOPLANTISI YAPABİLİR
Daihatsu'dan bir açıklama gelmezken bugün iki markanın ortak basın toplantısı düzenleyip konuya açıklık getireceği belirtildi.
ÜRETİMDE OLAN VE ÜRETİLMİŞ ARAÇLARDA HİLE İDDİASI
Daihatsu'nun şu anda üretimde olan tüm modellerinin yanında geçmişte ürettiği bazı otomobillerin de güvenlik testlerinde hile yapıldığı tespit edildi.
ÇOĞU TOYOTA MARKA OLARAK ÜRETİLMİŞ
Daihatsu, Nisan ayında çoğu Toyota markası altında satılan 88 bin küçük otomobil için gerçekleştirilen yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yaptığını açıkladı.
İHBARCI SAYESİNDE ÖĞRENİLDİ
Daihatsu, bir ihbarcının durumu rapor etmesinin ardından yanlış yapılan testleri keşfettiklerini belirtirken sorunu düzenleyici kurumlara bildirdiklerini açıkladı. Marka etkilenen modellerin sevkiyatlarını da durdurduğunu duyurdu.
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