Toyota’nın sahibi olduğu Daihatsu’dan büyük skandal! O testlerde hile yapmış

Japon otomotiv markası Daihatsu'nun güvenlik skandalıyla çalkalanıyor. Asahi Gazetesi'ndeki habere göre Toyota Motor'un bağlı ortaklığı olan Daihatsu'nun güvenlik testlerine hile karıştırdığı ve bundan ötürü de hem denizaşırı hem de Japonya'daki araçlarının sevkiyatını durduracağını açıkladı.