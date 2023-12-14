Trafik sigortası poliçe limiti arttı! Kaza yaparsanız ne kadar ödenecek?

Zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışına yeni düzenlemeye gidildi. Zorunlu trafik sigortasında aylık prim artış oranı yeni düzenleme ile 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi.

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