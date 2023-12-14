Trafik sigortalarında büyük değişiklik! Araç sahipleri dikkat: İşte yeni oranlar

KAZA OLURSA SİGORTA ŞİRKETİ MAKSİMUM NE KADAR ÖDEME YAPACAK?

Herhangi bir kaza anında kişi başına sağlık gideri, sakatlanma ve ölümde 1.8 milyon liraya, kaza başına İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlarda 9 milyon lira, Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar, Römork ile iş makineleri 18 milyon lira, Tarım Araçları ile Özel Amaçlı Araçlarda 9 milyon lira, Motosiklet ve Yük Motosikletinde 5.4 milyon liraya yükseltildi.