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Dünya Ticaret Örgütü: Otomobil talebinde canlanma var

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Dünya Ticaret Örgütü: Otomobil talebinde canlanma var

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), güçlü otomotiv talebinin desteği ile küresel ticarette artış ivmesinin görüldüğünü bildirdi.

DTÖ tarafından yapılan açıklamada, "Ürün Ticareti Barometresine" göre, bu yılın haziran ayında küresel ticarette artış gözlemlendiği belirtildi.

Mayısta 95,6 olan ticaret barometresinin haziran ayında 99,1 seviyesine yükseldiği ifade edilen açıklamada, küresel ürün ticaretinin, güçlü otomobil üretimi ve satışı dolayısıyla 2023 yılının ikinci çeyreğinde yeniden canlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ihracat siparişlerinin sınırlı kalması halinde, küresel ürün ticaretindeki yukarı yönlü ivmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde sınırlı kalabileceğine işaret edildi.

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