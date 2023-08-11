2023 Renault Austral 200 hp E-Tech Türkiye asfaltlarına çıkıyor | Renault Austral donanım özellikleri neler?

Bir içten yanmalı motor; iki elektromotor (çekiş için bir 'e-motor' ve içten yanmalı motoru çalıştırmak, vites değiştirmek ve bataryayı şarj etmek için bir yüksek voltajlı marş jeneratörü), bir merkezi batarya ve bir akıllı çok modlu şanzımandan oluşuyor.

