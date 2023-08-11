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Haberler Galeri 2023 Renault Austral 200 hp E-Tech Türkiye asfaltlarına çıkıyor | Renault Austral donanım özellikleri neler?

2023 Renault Austral 200 hp E-Tech Türkiye asfaltlarına çıkıyor | Renault Austral donanım özellikleri neler?

OTOMOBİL HABERİ | Yeni 2023 Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla ağustos ayında Türkiye'de yollara çıkıyor. Araç, uygun koşullarda 130 km/s hıza kadar elektrikli modda sürüş, tek depoyla 1100 km'ye varan sürüş menzili ve şehir içi sürüşte benzinli motora kıyasla sürüş şeklini değiştirmeden yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Renault Austral'ın iç donanım ve mekânsal özellikleri neler? İşte Renault Austral'ın tasarımından bütün detaylar ve ayrıntılı fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 11.08.2023 12:36
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2023 Renault Austral 200 hp E-Tech Türkiye asfaltlarına çıkıyor | Renault Austral donanım özellikleri neler?

Techno Esprit Alpine versiyonla satışa çıkacak Renault Austral E-Tech full hybrid, kendi kendini şarj eden ve yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlayan E-Tech full hybrid motor seçeneğiyle yeni bir deneyim sunuyor.

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2023 Renault Austral 200 hp E-Tech Türkiye asfaltlarına çıkıyor | Renault Austral donanım özellikleri neler?

Yeni Renault Austral E-Tech full hybrid, şehir içinde yüzde 80'e varan elektrikli sürüş, 20 sürüş destek sistemi (ADAS), MULTI-SENSE ayarları ve Renault'nun en yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemi "gelişmiş 4Control" ile ileri bir teknoloji seviyesi sağlıyor.

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2023 Renault Austral 200 hp E-Tech Türkiye asfaltlarına çıkıyor | Renault Austral donanım özellikleri neler?

Uygun koşullarda 130 km/s hıza kadar elektrikli modda sürüş, tek depoyla 1100 km'ye varan sürüş menzili ve şehir içi sürüşte benzinli motora kıyasla sürüş şeklini değiştirmeden yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

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2023 Renault Austral 200 hp E-Tech Türkiye asfaltlarına çıkıyor | Renault Austral donanım özellikleri neler?

Bir içten yanmalı motor; iki elektromotor (çekiş için bir 'e-motor' ve içten yanmalı motoru çalıştırmak, vites değiştirmek ve bataryayı şarj etmek için bir yüksek voltajlı marş jeneratörü), bir merkezi batarya ve bir akıllı çok modlu şanzımandan oluşuyor.

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2023 Renault Austral 200 hp E-Tech Türkiye asfaltlarına çıkıyor | Renault Austral donanım özellikleri neler?

Austral E-Tech full hybrid'de 96 kW güç ve 205 Nm tork üreten yeni 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor kullanılıyor.