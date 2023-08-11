11 Ağustos 2023, Cuma
2023 Renault Austral 200 hp E-Tech Türkiye asfaltlarına çıkıyor | Renault Austral donanım özellikleri neler?
OTOMOBİL HABERİ | Yeni 2023 Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla ağustos ayında Türkiye'de yollara çıkıyor. Araç, uygun koşullarda 130 km/s hıza kadar elektrikli modda sürüş, tek depoyla 1100 km'ye varan sürüş menzili ve şehir içi sürüşte benzinli motora kıyasla sürüş şeklini değiştirmeden yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Renault Austral'ın iç donanım ve mekânsal özellikleri neler? İşte Renault Austral'ın tasarımından bütün detaylar ve ayrıntılı fotoğraflar…
Giriş Tarihi: 11.08.2023 12:36
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