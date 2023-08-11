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2024 Hyundai Santa Fe tanıtıldı! Tank gibi SUV

OTOMOBİL HABERİ | Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, yeni modeli 2024 Hyundai Santa Fe'nin dünya prömiyerini adını aldığı New Mexico'daki Santa Fe'de gerçekleştirdi. Daha uzun dingil mesafesi, geniş iç mekanı ve diklemesine açılan bagaj kapağıyla yeni SANTA FE, günlük kullanımda çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkıyor. Peki, 2024 SANTA FE, Avrupa pazarına ne zaman gelecek? Motor ve iç donanımında neler olacak? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.08.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 10:34
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2024 Hyundai Santa Fe tanıtıldı! Tank gibi SUV

Hyundai, baştan sona yenilediği yeni 2024 SANTA FE modeliyle SUV segmentinde iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Açıklamada, SANTA FE modelinin tarihi gelişimini paylaşmak ve etkili bir tanıtım yapmak için New Mexico'daki Santa Fe bölgesini tercih edildiği belirtilirken, aynı zamanda Hyundai, araca adını veren coğrafyayı da yad etmiş oldu.

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2024 Hyundai Santa Fe tanıtıldı! Tank gibi SUV

Açıklamada görüşlerine yer verilan Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jaehoon Chang, birinci nesil SANTA FE'nin 23 yıl önceki tanıtımından bu yana, SUV modellerinin dünya çapında milyonlarca müşterinin beğenisini kazandığını belirterek, "Yeni SANTA FE'nin şık tasarımı ve güçlü SUV kimliği, segmentinde sınırları zorlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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2024 Hyundai Santa Fe tanıtıldı! Tank gibi SUV

Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee de yeni SANTA FE'nin şehir hayatı ile doğal ortamlar arasında mükemmel bir denge oluşturduğunu ifade etti.

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2024 Hyundai Santa Fe tanıtıldı! Tank gibi SUV

SANTA FE ARTIK DAHA GENİŞ

Lee, "Ayrıca, ailece yapılan seyahatlerden özgürlüğün tadını çıkardığımız kamp maceralarına kadar her şeyin üstesinden gelen bir SUV. Daha uzun dingil mesafesi, geniş iç mekanı ve diklemesine açılan bagaj kapağıyla yeni SANTA FE, günlük kullanımda çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkıyor." açıklamalarında bulundu.

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2024 Hyundai Santa Fe tanıtıldı! Tank gibi SUV

Yeni SANTA FE'nin ön kısmı, H şeklindeki farları, keskin hatlı çamurlukları ve yukarıda konumlandırılmış motor kapağı sayesinde oldukça güçlü bir ilk izlenim bırakıyor.