2024 Hyundai Santa Fe tanıtıldı! Tank gibi SUV

SANTA FE ARTIK DAHA GENİŞ

Lee, "Ayrıca, ailece yapılan seyahatlerden özgürlüğün tadını çıkardığımız kamp maceralarına kadar her şeyin üstesinden gelen bir SUV. Daha uzun dingil mesafesi, geniş iç mekanı ve diklemesine açılan bagaj kapağıyla yeni SANTA FE, günlük kullanımda çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkıyor." açıklamalarında bulundu.