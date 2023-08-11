11 Ağustos 2023, Cuma
2024 Hyundai Santa Fe tanıtıldı! Tank gibi SUV
OTOMOBİL HABERİ | Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, yeni modeli 2024 Hyundai Santa Fe'nin dünya prömiyerini adını aldığı New Mexico'daki Santa Fe'de gerçekleştirdi. Daha uzun dingil mesafesi, geniş iç mekanı ve diklemesine açılan bagaj kapağıyla yeni SANTA FE, günlük kullanımda çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkıyor. Peki, 2024 SANTA FE, Avrupa pazarına ne zaman gelecek? Motor ve iç donanımında neler olacak? İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 11.08.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 10:34
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