17 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkinci el araç satışında yeni dönem başlıyor! Sahibinden.com'dan '6 bin km ve sıfır araç' düzenlemesi

İkinci el araç satışında yeni dönem başlıyor! Sahibinden.com'dan '6 bin km ve sıfır araç' düzenlemesi

Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ (sahibinden.com) hakkında, "faaliyet gösterdiği pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı" iddiasıyla soruşturma açılmasına karar vermişti. sahibinden.com'dan "6 bin km ve sıfır araç" düzenlemesi geldi.

Giriş Tarihi: 17.08.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 11:53
  • 1
  • 11
İkinci el araç satışında yeni dönem başlıyor! Sahibinden.com’dan ’6 bin km ve sıfır araç’ düzenlemesi

sahibinden.com'da sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek. sahibinden.com açıklamasına göre, şirket, motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin şeffaflığı artırmak ve tüketiciyi korumak adına önemli bazı değişiklikleri hayata geçireceğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
İkinci el araç satışında yeni dönem başlıyor! Sahibinden.com’dan ’6 bin km ve sıfır araç’ düzenlemesi

Bu kapsamda sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek.

  • 3
  • 11
İkinci el araç satışında yeni dönem başlıyor! Sahibinden.com’dan ’6 bin km ve sıfır araç’ düzenlemesi

Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken "Aracın Durumu" kriterini sadece "İkinci El" olarak seçebilecek ve "Araç Kilometresi" için en az 6 bin km girebilecek. Ayrıca girilen ilanların tüm bilgilerinin gösterildiği ilan detay sayfasında aracın durumunu gösteren "Sıfır" veya "İkinci El" ifadesi, sıralamada "Kilometre" bilgisinin önüne taşınacak.

  • 4
  • 11
İkinci el araç satışında yeni dönem başlıyor! Sahibinden.com’dan ’6 bin km ve sıfır araç’ düzenlemesi

Böylelikle alıcıların, aracın ikinci el mi sıfır mı olduğunu, kilometresi ile birlikte görmeleri sağlanacak. Bu değişikliklerin 15 Eylül'de devreye alınması planlanıyor.

  • 5
  • 11
İkinci el araç satışında yeni dönem başlıyor! Sahibinden.com’dan ’6 bin km ve sıfır araç’ düzenlemesi

AYNI MODELİN "2022 GÜNCEL LİSTE FİYATI" DA GÖSTERİLECEK

Ek olarak ilan detay sayfasında, ilanı verenin talep ettiği fiyatın yanı sıra, aynı modelin distribütörü tarafından belirlenmiş "2022 Güncel Liste Fiyatı" da gösterilecek. Böylece ilandaki araç için istenen fiyat ile sıfırının güncel liste fiyatı şeffaf bir şekilde tüketicilere sunulmuş olacak.