17 Ağustos 2022, Çarşamba
İkinci el araç satışında yeni dönem başlıyor! Sahibinden.com'dan '6 bin km ve sıfır araç' düzenlemesi
Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ (sahibinden.com) hakkında, "faaliyet gösterdiği pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı" iddiasıyla soruşturma açılmasına karar vermişti. sahibinden.com'dan "6 bin km ve sıfır araç" düzenlemesi geldi.
Giriş Tarihi: 17.08.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 11:53
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