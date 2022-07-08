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Japon Toyota'dan hidrojen motoru adımı

OTOMOBİL AA
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Japon Toyota’dan hidrojen motoru adımı

Toyota, ağır ticari araçlarda hidrojen motorları kullanmak üzere planlama ve araştırmalara başladı. Geçen yıldan bu yana Japonya’da bazı yarış serilerinde kullanılan hidrojen motorlu Corolla, bu teknolojinin gelişimine öncülük yapıyor.

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