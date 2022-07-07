2023 Volkswagen Amarok tanıtıldı

SON DAKİKA: Otomobil severlerin merakla beklediği 2023 yeni Volkswagen Amarok tanıtıldı. Ford Ranger mimarisi üzerinde yükselen ve 4 dizel 1 benzinli seçeneği olan yeni Alman Volkswagen Amarok'ta dizel motorların en güçlüsü 3.0 V6 motor bulunmakta. Amarok'un benzinli seçeneği olan 2.3 litre motoru ise 300 bg güç üretmekte. İşte 2023 Volkswagen Amarok'tan detaylı fotoğraflar…