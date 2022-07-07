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2023 Volkswagen Amarok tanıtıldı

SON DAKİKA: Otomobil severlerin merakla beklediği 2023 yeni Volkswagen Amarok tanıtıldı. Ford Ranger mimarisi üzerinde yükselen ve 4 dizel 1 benzinli seçeneği olan yeni Alman Volkswagen Amarok'ta dizel motorların en güçlüsü 3.0 V6 motor bulunmakta. Amarok'un benzinli seçeneği olan 2.3 litre motoru ise 300 bg güç üretmekte. İşte 2023 Volkswagen Amarok'tan detaylı fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 07.07.2022 23:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 00:48
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2023 Volkswagen Amarok tanıtıldı

Meraklar son buldu ve 2023 Volkswagen Amarok tanıtıldı. Dünya çapında 830 binden fazla, Türkiye'de ise bugüne kadar yaklaşık 24 bin adet Amarok satışı gerçekleştiren Volkswagen, pick-up modelinin yeni neslini resmen tanıttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Volkswagen Amarok tanıtıldı

Yeni Amarok'ta; 'Life' ve 'Style' dışında 'PanAmericana' (off-road tasarımı) ve 'Aventura' (özel tasarım) versiyonları sunuluyor. Yatay ve dik motor kaputu Yeni Amarok'un heybetli görünüme katkı sağlıyor.

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2023 Volkswagen Amarok tanıtıldı

Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan, entegre LED farlar ile radyatör ızgarası boyunca uzanan yatay barlar bu görünümü destekliyor. Amarok PanAmericana, Aventura ve Style versiyonlarında "IQ.Light - LED matrix farlar" sunuluyor.

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2023 Volkswagen Amarok tanıtıldı

Volkswagen logosunun altında, büyük bir 'Amarok' kabartması bulunuyor. Yeni Amarok'ta C şeklindeki stop lambaları dikkat çekerken, PanAmericana ve Aventura versiyonlarında ise LED teknolojisi standart olarak sunuluyor.

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2023 Volkswagen Amarok tanıtıldı

5.350 milimetre ile Yeni Amarok, ilk neslinden yaklaşık 10 cm daha uzun. Yeni Amarok'ta aks mesafesi 17 cm artarak 3.270 mm'ye çıkmış durumda. Artan aks mesafesi özellikle ikinci koltuk sırasında daha fazla alan sağlıyor.