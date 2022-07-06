Elektrikli araçlarda ÖTV müjdesi! Vergi oranı düşürüldü
Elektrikli araçların fiyatlarını düşürecek önemli bir hamle geldi. Düzenleme ile orta sınıftaki elektrikli otomobillerden yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacak. Böylece motor gücüne göre araçlarda yüzde 30'u aşan indirimler bekleniyor.
Türkiye'de her ne kadar otomobil pazarında satışlar artsa da elektrikli araç satışları için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü benzinli ve dizel araçlara kıyasla, elektrikli satışları yok denecek kadar az.
Öte yandan, birçok ülke şimdiden elektrikli araçları benimsemiş görünüyor. Satışlarda Çin başı çekerken; Avrupa'da ise Norveç, Hollanda ve İsveç gibi ülkeler önde geliyor.
Türkiye'de ise ÖTV ve dolar kurunun yüksek olması, elektrikli araçları ulaşılamaz seviyelere getiriyordu.
ÖTV DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE
Geçtiğimiz günlerde meclise sunulan elektrikli araçlar için yeni ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle pek çok elektrikli otomobilin fiyatında büyük indirim bekleniyor.
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİNDE BİLMENİZ GEREKENLER
Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.
160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.
Elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde yapılan değişiklikte, oranlar haricinde en büyük değişikliğin hesaba matrah değerlerinin de eklenmesi olduğu görülüyor.
YENİ DÜZENLEME FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK
Örneğin, Renault'un 80 kW güce sahip Zoe modeli, yapılan ÖTV değişikliğinden etkilenmeden yüzde 10 vergi diliminde kalmayı sürdürecek.
Zoe haricinde premium otomobil üreticilerinden BMW'nin iX3, iX, i4 gibi elektrikli otomobilleri de vergi oranlarını en yüksek dilim olan yüzde 60'ta tutmaya devam edecek.
Benzer durum diğer premium otomobil markaları için de geçerli. Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz'in EQA, EQB, EQC, EQE ve EQS modelleri gibi premium elektrikli otomobiller, bu değişiklikten çok fazla etkilenmeyecek.
FİYATI 300 BİNDEN FAZLA DÜŞEN ARAÇLAR VAR
Pazardaki Çinli modeller Skywell ET5 ve Seres 3 ise, ÖTV değişikliğinden en çok etkilenen otomobiller arasında yer alıyor.
Her iki otomobilin de ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşerek tüketicisine yaklaşık 300 bin liradan fazla fiyat avantajı sağlayacak.
Elektrikli Hyundai Kona'nın fiyatı ise 895 bin TL'den 787 bin TL'ye kadar düşecek. Bunun dışında, fiyatı düşen diğer elektrikli araçlar şu şekilde:
Mini Cooper SE (137 kW)
Eski fiyat: 1 milyon 198 bin 176 TL
Yeni fiyat: 823 bin 745 TL
Volvo XC40 (170 kW)
Eski fiyat: 1 milyon 354 bin 647 TL
Yeni fiyat: 1 milyon 266 bin 700 TL
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