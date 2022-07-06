Elektrikli araçlarda ÖTV müjdesi! Vergi oranı düşürüldü

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİNDE BİLMENİZ GEREKENLER

Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.

160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.

Elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde yapılan değişiklikte, oranlar haricinde en büyük değişikliğin hesaba matrah değerlerinin de eklenmesi olduğu görülüyor.