2023 MG 4 EV tanıtıldı! Ne zaman Türkiye’ye gelecek? Tahmini fiyatı ne olacak?
Elektrikli araçlar klasmanında atılım yapan Çinli Nanjing Otomobil Grubu MG, yeni otomobillerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda 2023 MG 4 EV resmen tanıtıldı. Türkiye’ye de gelmesi beklenen elektrikli otomobil MG 4 EV’nin özellikleri de belli oldu. Peki, 2023 MG 4 EV’nin menzili ne kadar? Türkiye’ye ne zaman gelecek? Tahmini ücreti ne kadar olacak? Tüm detaylar son dakika otomobil haberimizde…
Hatchbacks klasmanında yer alan ve tamamen elektrikli 2023 MG 4 EV'nin 350 - 450 kilometre ortalama menzili olacak.
OTOMOBİLİN BOYUTLARI
MG4'ün uzunluğu 4.287 mm, genişliği 1.835 mm ve yüksekliği de 1.504 mm olarak açıklandı.
ALMAN RAKİBİ İLE BENZER ÖLÇÜLER
MG 4 EV, Avrupa pazarındaki rakibi Volkswagen ID.3 ile benzer ölçülere sahip.
MG, arkadan itişli kompakt modelde 'optimum sürüş zevki' sunmak adına 50:50 ön-arka ağırlık dağılımı vadediyor.
MENZİLİ NE KADAR?
Bu şık otomobil, 5 kişinin rahatça yolculuk edebileceği alan sunuyor. Yatay biçimli hücre düzeni ile batarya paketinin 110 mm yüksekliğe sahip.
Yeni MG4 Electric'te 51 kWsa ve 64 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunulacak.
YÜKSEK GÜÇLÜ BATARYA FARKI
Bu bataryalar WLTP'ye göre sırasıyla 350 km ve 450 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor.
Küçük batarya paketi 125 kW'lık (168 hp) elektrik motoruyla eşlenirken büyük batarya da 150 kW (201 hp) motora enerji sağlıyor.
4 ÇEKER GÜNDEMDE
Güçlü seçeneğin 0-100 km/s hızlanması 8 saniyeden biraz kısa sürerken son hız 160 km/s ile sınırlı.
İlerleyen süreçte dört tekerlekten çekiş sağlayan çift motorlu versiyonlar da planlanıyor.
AVRUPA'DA YOLLARA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yapılan açıklamaya göre MG4 şu anda Avrupa'nın farklı noktalarında son test aşamasından geçiriliyor.
Elektrikli hatchback'in 2022'nin son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.
TÜRKİYE'DE NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?
MG 4 EV'nin Türkiye'de 2023 yılında gelmesi bekleniyor.
FİYATI NE OLUR?
2023 MG 4'ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- %42.35 zam baştan sona hesaplandı! 2550, 2600, 2750, 2800, 3,250 TL emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? SSK, Bağkur, 4C emekli...
- LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? LGS tercihler kaç gün sürecek?
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2022? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, online mı olacak?
- Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi, yatacak mı?
- Bedelli askerlik zammı son dakika: 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz-Aralık döneminde...
- EYT'de tarih netleşiyor... Bakan Bilgin son dakika açıkladı! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?
- MEBBİS giriş: Öğretmen il içi ihtiyaç listesi sorgulama! MEB 2022 il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin kontenjanları!
- e-Okul LGS tercih ekranı: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? LGS lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama!
- Temmuz ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? İşte zam oranı...
- Milyonlara zam! 2022 Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
- Kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Temmuz 2022 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak?
- Memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?