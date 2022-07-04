2023 MG 4 EV tanıtıldı! Ne zaman Türkiye’ye gelecek? Tahmini fiyatı ne olacak?

MENZİLİ NE KADAR?

Bu şık otomobil, 5 kişinin rahatça yolculuk edebileceği alan sunuyor. Yatay biçimli hücre düzeni ile batarya paketinin 110 mm yüksekliğe sahip.

Yeni MG4 Electric'te 51 kWsa ve 64 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunulacak.