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2023 MG 4 EV tanıtıldı! Ne zaman Türkiye’ye gelecek? Tahmini fiyatı ne olacak?

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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2023 MG 4 EV tanıtıldı! Ne zaman Türkiye’ye gelecek? Tahmini fiyatı ne olacak?

Elektrikli araçlar klasmanında atılım yapan Çinli Nanjing Otomobil Grubu MG, yeni otomobillerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda 2023 MG 4 EV resmen tanıtıldı. Türkiye’ye de gelmesi beklenen elektrikli otomobil MG 4 EV’nin özellikleri de belli oldu. Peki, 2023 MG 4 EV’nin menzili ne kadar? Türkiye’ye ne zaman gelecek? Tahmini ücreti ne kadar olacak? Tüm detaylar son dakika otomobil haberimizde…

Hatchbacks klasmanında yer alan ve tamamen elektrikli 2023 MG 4 EV'nin 350 - 450 kilometre ortalama menzili olacak.

OTOMOBİLİN BOYUTLARI

MG4'ün uzunluğu 4.287 mm, genişliği 1.835 mm ve yüksekliği de 1.504 mm olarak açıklandı.

ALMAN RAKİBİ İLE BENZER ÖLÇÜLER

MG 4 EV, Avrupa pazarındaki rakibi Volkswagen ID.3 ile benzer ölçülere sahip.

MG, arkadan itişli kompakt modelde 'optimum sürüş zevki' sunmak adına 50:50 ön-arka ağırlık dağılımı vadediyor.

MENZİLİ NE KADAR?

Bu şık otomobil, 5 kişinin rahatça yolculuk edebileceği alan sunuyor. Yatay biçimli hücre düzeni ile batarya paketinin 110 mm yüksekliğe sahip.

Yeni MG4 Electric'te 51 kWsa ve 64 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunulacak.

YÜKSEK GÜÇLÜ BATARYA FARKI

Bu bataryalar WLTP'ye göre sırasıyla 350 km ve 450 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor.

Küçük batarya paketi 125 kW'lık (168 hp) elektrik motoruyla eşlenirken büyük batarya da 150 kW (201 hp) motora enerji sağlıyor.

4 ÇEKER GÜNDEMDE

Güçlü seçeneğin 0-100 km/s hızlanması 8 saniyeden biraz kısa sürerken son hız 160 km/s ile sınırlı.

İlerleyen süreçte dört tekerlekten çekiş sağlayan çift motorlu versiyonlar da planlanıyor.

AVRUPA'DA YOLLARA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre MG4 şu anda Avrupa'nın farklı noktalarında son test aşamasından geçiriliyor.

Elektrikli hatchback'in 2022'nin son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?

MG 4 EV'nin Türkiye'de 2023 yılında gelmesi bekleniyor.

FİYATI NE OLUR?

2023 MG 4'ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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