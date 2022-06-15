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Son dakika: Yerli otomobil TOGG'un CEO'su açıkladı: Deneme üretimi başlıyor! TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Son dakika: Yerli otomobil TOGG’un CEO’su açıkladı: Deneme üretimi başlıyor! TOGG’un fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika haberi... Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da geri sayım başladı. TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, üretim aşamasında gelinen son noktayı açıkladı. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Yerli otomobil TOGG'un deneme üretiminin başlamasına sayılı günler kaldı. TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Deneme üretiminin yakında başlayacağına işaret eden Mehmet Gürcan Karakaş, şunları söyledi: "Temmuzun sonunda ağustosun başında deneme üretimlerimiz başlıyor. Bu şu anlama geliyor; biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Ekim sonu, kasım başında seri üretime hazırız. Ama bu seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağımız anlamına gelmez. Çünkü orada ürettiğimiz araçlarımızı alarak biz Avrupa'daki sertifikasyon merkezlerinde yapılaması gereken testleri tamamlayacağız ve o testlerin de tamamlanması bazen 3 ay sürer bazen 5 ay sürer."

"ZAMANI GELDİĞİNDE KENDİMİZİ KONUMLANDIRACAĞIZ"

Fiyatı pazarın belirleyeceğini söyleyen Karakaş, "Zamanı geldiği zaman biz de kendimizi pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu; biz kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Biz, pazarda aracımızı hangi segmentte konumlandıracağımızı biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz" diye konuştu.

TRT'de soruları yanıtlayan Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG tesisinin yanında yapımı planlanan batarya fabrikası hakkında da bilgi verdi:

"Seri üretime başladığımız andan itibaren biz kendi bataryamızı kendimiz üretiyor olacağız. Diğeri sadece kapasitenin artırımıyla ilgili ve oradan artık hücrenin yönetilmesine yönelik bir yatırım olacak."

Yılın son çeyreğinde, fabrikanın seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. TOG'un gelecek yıl mart ayında trafiğe çıkması hedefleniyor.

"C-SUV GÖVDESİNİ ROBOT HATLARIMIZDA BAŞARIYLA ÜRETTİK"

Öte yandan TOGG hesabından yapılan paylaşımda, deneme üretimine yaklaşılan Gemlik tesisindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı açıklanmıştı.

Buna göre, parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği duyurulmuştu. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik." ifadeleri kullanılmıştı.


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