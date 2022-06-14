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Haberler Galeri TOGG’un yeni adımı belli oldu! Türkiye'de mobilite sektörünün sıfırdan kurulmasına öncülük edecek

TOGG’un yeni adımı belli oldu! Türkiye'de mobilite sektörünün sıfırdan kurulmasına öncülük edecek

TOGG ile Bilişim Vadisi'nin ortaklığında başlatılan Mobilite Hızlandırıcı Programı'ndan 10 girişimci mezun oldu. Tören kapsamında Türkiye'de mobilite sektörünün sıfırdan kurulmasına öncülük edecek TOGG için yeni bir adıma imza atılacak törende konuşan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş konuşma yaptı. Karakaş, otomobilden fazlasını yapmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 18:27 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 18:46
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TOGG’un yeni adımı belli oldu! Türkiye’de mobilite sektörünün sıfırdan kurulmasına öncülük edecek

Togg ve Bilişim Vadisi, Mobilite Hızlandırıcı Programı'ndan 10 girişimcinin mezun olması dolayısıyla düzenlediği törende girişimcilerle yatırımcıları buluşturdu.

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TOGG’un yeni adımı belli oldu! Türkiye’de mobilite sektörünün sıfırdan kurulmasına öncülük edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, Bilişim Vadisi'nin, stratejik yaklaşımla hareket eden, Türkiye'nin öncelikli alanlarında önemli iş birliklerine imza atılmasına vesile olan bir merkez olduğunu söyledi.

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TOGG’un yeni adımı belli oldu! Türkiye’de mobilite sektörünün sıfırdan kurulmasına öncülük edecek

Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin öncü Ar-Ge şirketleriyle girişimcileri buluşturan bir merkez olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Böylelikle Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne, hedeflerine yürümesinde çok önemli bir kaldıraç. Aynı zamanda her zaman vurguluyoruz ki Türkiye'nin otomobili Togg; sadece bir otomobil markası değil, Togg Türkiye'de mobilite sektörünün adeta sıfırdan yeniden kurulmasına öncülük edecek, mobilitenin dönüşümüne liderlik edecek, belki kendisinden de büyük start-up'ların doğmasına, büyümesine vesile olacak bir kaldıraç..."

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TOGG’un yeni adımı belli oldu! Türkiye’de mobilite sektörünün sıfırdan kurulmasına öncülük edecek

"...Bu 2 paydaşın bir araya gelmesinden ve Türkiye'nin mobilite alanında yaratıcı çözümler geliştirecek teknoloji girişimleriyle hareket etmesinden çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu birlikteliğin çok önemli iş birliklerine vesile olacağına yürekten inanıyorum."

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TOGG’un yeni adımı belli oldu! Türkiye’de mobilite sektörünün sıfırdan kurulmasına öncülük edecek

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ne değinerek, "Türkiye'nin geleceğine imza atacağımız işin adını, Milli Teknoloji Hamlesi olarak görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'yle Türkiye'nin yüksek teknoloji geliştirme kapasitesini bugünkünden çok daha ileri noktalara taşımayı, kritik alanlarda ihtiyaç duyduğumuz tüm sistem, platform ve bileşenleri yerlileştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle hem ekonomide, teknolojide tam bağımsızlığımızı tahkim etmeyi hem de bugünkünden çok daha ileri noktalara Türk ekonomisini taşımayı amaçlıyoruz." diye konuştu.