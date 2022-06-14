TOGG’un yeni adımı belli oldu! Türkiye’de mobilite sektörünün sıfırdan kurulmasına öncülük edecek

Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin öncü Ar-Ge şirketleriyle girişimcileri buluşturan bir merkez olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Böylelikle Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne, hedeflerine yürümesinde çok önemli bir kaldıraç. Aynı zamanda her zaman vurguluyoruz ki Türkiye'nin otomobili Togg; sadece bir otomobil markası değil, Togg Türkiye'de mobilite sektörünün adeta sıfırdan yeniden kurulmasına öncülük edecek, mobilitenin dönüşümüne liderlik edecek, belki kendisinden de büyük start-up'ların doğmasına, büyümesine vesile olacak bir kaldıraç..."