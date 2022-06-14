14 Haziran 2022, Salı
TOGG’un yeni adımı belli oldu! Türkiye'de mobilite sektörünün sıfırdan kurulmasına öncülük edecek
TOGG ile Bilişim Vadisi'nin ortaklığında başlatılan Mobilite Hızlandırıcı Programı'ndan 10 girişimci mezun oldu. Tören kapsamında Türkiye'de mobilite sektörünün sıfırdan kurulmasına öncülük edecek TOGG için yeni bir adıma imza atılacak törende konuşan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş konuşma yaptı. Karakaş, otomobilden fazlasını yapmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 14.06.2022 18:27 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 18:46
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