İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

İkinci el online pazarda mayısta en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 27 bin 540 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 23 bin 464 adetle Renault ve 20 bin 613 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 18 bin 881 satışla Ford, 9 bin 795 ile Opel, 9 bin 466 adetle BMW, 9 bin 290 satışla Hyundai, 9 bin 126 adetle Mercedes-Benz, 8 bin 530 adetle Peugeot ve 7 bin 38 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 76'sını ilk 10 marka gerçekleştirdi.