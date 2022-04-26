Son dakika: Dünyada çip krizi büyüyor! 12 milyondan fazla araç üretilemedi

12 MİLYON ARAÇLIK DEV KAYIP

Otomobil üreticileri, 2021'de kaybedilen 10.5 milyon araç da dahil olmak üzere, kıtlığın başlamasından bu yana dünya çapında 12 milyondan fazla araç kaybetti.

Geçen hafta bu toplama eklenen yaklaşık 87 bin 500 araçtan yaklaşık 35 bin 600'ü Kuzey Amerika fabrikalarında üretilemedi ve 32 bin 800'ü Asya'daki montaj tesislerinde kesintiye uğradı.

Avrupa'da yer alan otomotiv fabrikaları, geçen hafta yaklaşık 16 bin 500 aracı programlarından çıkarırken, Güney Amerika fabrikalarında 2 bin 600 araç daha az üretildi.