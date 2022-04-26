Son dakika: Dünyada çip krizi büyüyor! 12 milyondan fazla araç üretilemedi
Son dakika haberi... Çip krizi otomobil devlerini zora sokmaya devam ediyor. Araçların beyni gibi kritik noktalarında yer alan çip, üretimin olmaması dolayısıyla araç beyinlerinin üretimine de engel oluşturuyor. Gelen raporlara göre otomobil üreticileri, çip krizinin başlamasından bu yana 12 milyondan fazla aracı banttan indiremedi.
Geçtiğimiz yılın başından bu yana devam eden küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil üreticileri zor durumda.
Zaman zaman üretime ara vermek zorunda kalan markalar, krizin gelecek yıla kadar devam edeceğini ve büyük kayıplara yol açacağını söylüyor.
AutoForecast Solutions tarafından yapılan en son tahmine göre, bu yılın ilk 4 ayında mikroçip krizi nedeniyle toplam 1.5 milyon otomobil üretilemedi.
12 MİLYON ARAÇLIK DEV KAYIP
Otomobil üreticileri, 2021'de kaybedilen 10.5 milyon araç da dahil olmak üzere, kıtlığın başlamasından bu yana dünya çapında 12 milyondan fazla araç kaybetti.
Geçen hafta bu toplama eklenen yaklaşık 87 bin 500 araçtan yaklaşık 35 bin 600'ü Kuzey Amerika fabrikalarında üretilemedi ve 32 bin 800'ü Asya'daki montaj tesislerinde kesintiye uğradı.
Avrupa'da yer alan otomotiv fabrikaları, geçen hafta yaklaşık 16 bin 500 aracı programlarından çıkarırken, Güney Amerika fabrikalarında 2 bin 600 araç daha az üretildi.
ÜRETİCİLER ENDİŞELİ
Çip krizinin hala büyük bir sorun olması nedeniylr otomobil üreticileri de endişelerini dile getiriyor.
Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, Neue Zuercher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda, yarı iletken sıkıntısının 2023 yılına kadar otomobil endüstrisi için bir sorun olmaya devam edeceğini söylemişti.
BMW finans grubu başkanı Nicolas Peter ise daha önce yaptığı açıklamada, satışları artırmak istediklerini, ancak çip krizinin buna izin vermediğini belirtimişti.
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