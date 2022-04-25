İkinci el otomobillerde bayram erken geldi! Piyasa hareketlendi

İnsanlar bu dönemde ya arabalarını değiştirir ya da yeni bir araba alır. Şuanda bayram tatilinin yaklaşmasıyla hareketlilik başladı. Şuanda araba almanın tam zamanı. Araba fiyatlarında bir fiyat aralığı azda olsa oluştu. Önceki senelere baktığımızda pandemi geçirdik, insanlar evlerinden çıkamadı ve araba satışları yok gibiydi.

Bu sene pandemi sonrası ilk rahat seyahat edebileceğimiz bayramlardan bir tanesi. İnsanların yüzü gülüyor ve vatandaşlar tatilini rahat yapmak istediği için ikinci el otomobillere yöneldi. Çip krizi ve sınırlı sayıda sıfır araba gelmesinden dolayı arz talebi karşılayamayacak ve bana göre bayram sonrası da fiyatlar yukarı yönlü devam edecek" şeklinde konuştu.