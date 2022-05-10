Yerli otomobil TOGG kendine hayran bıraktı! Kazakistan iş birliği teklif etti

"TOGG'U ÇOK BEĞENDİK"

Bakan Mussin de dün gerçekleştirdikleri Bilişim Vadisi ziyaretiyle ilgili olarak Türkiye'de bilgi teknolojileri sektörünün salgın döneminde kendini kanıtladığını ve bu alanlarda iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'den çıkan Trendyol ve Hepsiburada gibi dijital platformları da incelediklerini dile getiren Mussin, Türk mallarının Kazakistan'da iyi bilindiğini, dijital platformlarla iş birliğinin iki ülkenin ekonomik refahı için faydalı olacağını vurguladı.