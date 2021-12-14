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Sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Kovid-19, çip krizi derken fiyatlar aldı başını gitti! Dacia, Renault, Fiat, Toyota fiyat listesi…

Kovid-19, çip krizi, artan döviz kuru nedeniyle otomobil firmalarının araç listeleri sık sık güncelleniyor. Dacia, Renault, Fiat, Toyota sıfır otomobil fiyat listesi araştırılan konulardan birisi oldu. Firmalar yeni yıl öncesinde fiyat listesinde güncelleme yapıyor. Listeye göre 200 bin lira altına araba kalmadı. Renault ve Fiat gibi araçlarda en düşük fiyat 250 bin TL'yi buluyor. Peki; sıfır otomobil araç fiyatları ne kadar? İşte merak edilen fiyatlar!

Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 15:53
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Sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Kovid-19, çip krizi derken fiyatlar aldı başını gitti! Dacia, Renault, Fiat, Toyota fiyat listesi…

Sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Kovid-19, çip krizi derken fiyatlar aldı başını gitti! Dacia, Renault, Fiat, Toyota fiyat listesi arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Sıfır otomobil fiyatlarının ne kadar olduğu sıklıkla araştırılıyor. Kovid-19 süreciyle başlayan tedarik sıkıntılarının ynaı sıra çip krizi ve döviz kurları derken yurt içinde sıfır araç fiyatları durmak bilmiyor. Sıfır araba alacaklar da Dacia, Renault, Fiat, Toyota gibi markaların fiyatlarını öğrenmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Kovid-19, çip krizi derken fiyatlar aldı başını gitti! Dacia, Renault, Fiat, Toyota fiyat listesi…

EN ÇOK SATIŞ FİAT'TA

ODD verilerine göre, bir önceki ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 9 bin 568 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 8 bin 187 satışla Renault ve 4 bin 999 satışla da Peugeot takip etti. Toyota 4 bin 662 satışla dördüncü ve Citroen de 4 bin 187 satışla sıralamada beşinci oldu. Büyük markalara gelen zamlar sonrası 200 bin liranın altında araç kalmadı.

İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları:

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Sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Kovid-19, çip krizi derken fiyatlar aldı başını gitti! Dacia, Renault, Fiat, Toyota fiyat listesi…

SKODA

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort 469 bin 900 liradan satılıyor. Aynı aracın fiyatı 2 hafta önce 344 bin 900 liraydı.

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Sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Kovid-19, çip krizi derken fiyatlar aldı başını gitti! Dacia, Renault, Fiat, Toyota fiyat listesi…

NISSAN

Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia tavsiye edilen kampanyalı liste fiyatı 380 bin lira. Micra, kasım ayı sonunda 235 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla satılıyordu. 2 hafta içerisinde yaşanan fiyat artışı 145 bin lirayı buldu.

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Sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Kovid-19, çip krizi derken fiyatlar aldı başını gitti! Dacia, Renault, Fiat, Toyota fiyat listesi…

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 387 bin liradan satılıyor. Aynı araç 2 hafta önce 335 bin 200 liradan satılıyordu.