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Sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Kovid-19, çip krizi derken fiyatlar aldı başını gitti! Dacia, Renault, Fiat, Toyota fiyat listesi…
Kovid-19, çip krizi, artan döviz kuru nedeniyle otomobil firmalarının araç listeleri sık sık güncelleniyor. Dacia, Renault, Fiat, Toyota sıfır otomobil fiyat listesi araştırılan konulardan birisi oldu. Firmalar yeni yıl öncesinde fiyat listesinde güncelleme yapıyor. Listeye göre 200 bin lira altına araba kalmadı. Renault ve Fiat gibi araçlarda en düşük fiyat 250 bin TL'yi buluyor. Peki; sıfır otomobil araç fiyatları ne kadar? İşte merak edilen fiyatlar!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:53Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 15:53