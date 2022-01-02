Trafik kazalarında mağdur olmamak için dikkat! 50 bin lira limit var

Günümüzde ikinci el otomobil fiyatları 30-40 bin liradan başlarken değeri milyonlarca lira olan otomobiller de trafikte bulunuyor. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Oya Turhaner, bir trafik kazasında trafik sigortasının karşı tarafa verilen hasarın yalnızca 50 bin lirasını karşıladığını hatırlatarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almanın araç sahibinin elinde olduğunu söyledi.

Dr. Turhaner, "Aracınızla ilgili iki sigorta var. Trafik ve kasko. Kırsalda seyahat ederken koyun keçi sürüsüyle karşılaşmak, karayolları bariyerlerine çarpmak, ev bahçesine girmek, başka bir araçla çarpışıp ona zarar vermek gibi sorunlarınız olabilir. Çarpışmayı takiben diğer araçtaki ve sizinkinde bulunan yolcular veya yayalar zarar görebilir. Trafik sigortası zararları karşılar. Tam kusurluysanız karşı araçtaki değer kaybı da karşılanır. Trafik sigortasının limitleri vardır. Maddi teminat 1 Ocak 2022'den itibaren araç başına 50 bin liraya, kaza başına da 100 bin liraya çıkarıldı. Eğer bu miktarın üzerinde bir hasar olursa ve sizin kusurunuz oranınız dikkate alınır ve üzerini cebinizden tamamlamak zorunda kalırsınız" şeklinde konuştu.