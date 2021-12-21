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Dolar düştü fiyatlar güncellendi! İşte 2021'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşların en çok aradıkları konulardan biri güncel fiyatlar. Markaların liste fiyatlarında son güncellemelerle birlikte 300 bin TL'nin altında satılan sadece 1 model kaldı. Aralık ayında bazı modellerde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşandı. Bugün döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka listelerindeki fiyatlarını güncellemeye aldı. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobiller...

Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:28
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Dolar düştü fiyatlar güncellendi! İşte 2021’de satılan en ucuz sıfır otomobiller

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarını güncellemeye aldı.

Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 300 bin TL'nin altında sadece 1 model kalmıştı.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dolar düştü fiyatlar güncellendi! İşte 2021’de satılan en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 387,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 403,300 TL

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Dolar düştü fiyatlar güncellendi! İşte 2021’de satılan en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 423,900 TL

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Dolar düştü fiyatlar güncellendi! İşte 2021’de satılan en ucuz sıfır otomobiller

SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 354.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 419.000 TL

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Dolar düştü fiyatlar güncellendi! İşte 2021’de satılan en ucuz sıfır otomobiller

SEAT
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 459.000 TL