Dolar düştü fiyatlar güncellendi! İşte 2021'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşların en çok aradıkları konulardan biri güncel fiyatlar. Markaların liste fiyatlarında son güncellemelerle birlikte 300 bin TL'nin altında satılan sadece 1 model kaldı. Aralık ayında bazı modellerde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşandı. Bugün döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka listelerindeki fiyatlarını güncellemeye aldı. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobiller...

Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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