Son dakika: Sıfır araç stokçuları "yok artık" dedirtti! Vatandaş isyan etti
Son dakika haberine göre mafyatik site yöneticileri kat maliklerinin otopark yerlerini stokçu galericilere sattığı ortaya çıktı. Site sakinleri olayı mahkemeye taşıyınca yöneticiler tarafından darba uğradı.
İllegal grupların rant kapısı hâline gelen dev sitelerde şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. "Dev Siteler Mafyaya Teslim" haberi ile ayyuka çıkan durum, Bakanlığı harekete geçirmiş ve site yönetimlerinde sertifikalı dönem başlatılmıştı. Ancak hâlen zorbalıkla yönetimde kalmaya çaba gösteren kişiler, vatandaşları canından bezdirmeye devam ediyor. Küçükçekmece'de yer alan 700 dairelik Fortis adlı bir sitede olanlar ise yaşanan durumu özetliyor.
Site yönetimimizi profesyonel olduğunu düşündüğümüz kişilere teslim ettik. Ancak bu kişilerin hizmetten ziyade para kazanmak amacında olduğunu anladık. Bunun en basit bir örneği ise otoparkımızın galericilere kiralandığını öğrenmemiz ile oldu.
Yakın zamanda otoparkımızda birçok sıfır kilometre araç ile karşılaştık. Bunu yönetime sorduğumuzda mantıklı bir cevap alamadık. Ev sahiplerinin kendi otoparkları bile gasbedildi. Sonradan öğrendik ki, bayilerden yüzlerce araç alan ikinci el galericiler, bu araçları koyacakları yer bulamadıklarından bizim site yönetimi ile anlaşmışlar. Araç başı belli bir ücret alarak anlaşma imzalanmış. Kendi otoparkımıza giremez olduk. Durumu mahkemeye taşıdık ama şiddete maruz kaldık.
Türkiye gazetesinin haberine göre bazı site yönetimlerinin site otoparkını vatandaşın haberi olmadan oto galericilerine kiraladığı ortaya çıktı.
TİŞÖRTÜNÜ ÇIKARANA 1.000 TL'LİK CEZA
Ayhan Koç, yaşananlar üzerine 300 kişilik bir WhatsApp grubu oluşturduğunu ve yaşanan olayların buradan paylaşılmasını istediğini belirterek "Bunun üzerine telefona şikâyetler yağmaya başladı. Site koridorunda sigara içen bir kadına 250 lira ceza kesildi. 19 Eylül 2021 günü, grubumuzla sitede çay içiyorduk ve üzerime döküldü. Tişörtümü çıkarmak zorunda kaldım. Bunu gören güvenlik 1.000 TL'lik ceza kesti. Bunu yapmaya hakkı yok. Kanunen de mümkün değil. Ödemeyeceğimi belirttiğimde ise icra takibi başlatılacağını söyledi" açıklamasında bulundu.
YÜZLERCE ŞİKâYET GELİYOR
Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı, her gün yüzlerce şikâyet aldıklarını ifade ederek "Bize gelenlerin tamamını Bakanlığa iletiyoruz. Bilgisiz ve eğitimsiz olarak yöneticilik yapılıyor. Bazı illegal gruplar, kendileri için gelir kapısı olarak gördükleri site yönetimlerine âdeta çöküyorlar. Yakın zamanda İstanbul Esenyurt'ta yer alan bazı siteler denetlendi. Yönetimler maalesef bilgisiz, eğitimsiz kişi ve kurulların elinde. Cezai işlemler uygulandı. 13 site yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmede 'mafyatik' hâle dönüşen site yönetimlerinin de mercek altına alınacağı gündeme geldi. Hatta ilerleyen günlerde bu çarpıklık Türkiye genelinde operasyonlara konu olabilir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son duyurular: GSB mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? Güvenlik ve temizlikçi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Şeker fiyatları ne kadar oldu? 1-2-3-5 kg toz şeker ne kadar? Marketlerde şeker fiyatı kaç TL?
- Milli maç ne zaman? Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası eleme maçı hangi kanalda?
- 16 Kasım evde bakım maaşı (parası) yatan iller! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?
- 16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var?
- LoL yeni sezon ne zaman başlayacak? League of Legends yeni dereceli sezon hangi tarihte başlayacak?
- İşbir sentetik ne zaman işlem görecek? İşbir sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...
- Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak? 16 Kasım SED yardımı neden yatmadı, açıklama geldi mi?
- CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl? CZN Burak öldü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Ablası son noktayı koydu...
- Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış! O meslekler masaya alındı! İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak...
- 5 yılda emeklilik müjdesi geldi! SGK'ya başvurana aylık bağlanıyor! Aranan tek şart ise belli oldu...
- Bu yöntemi kullananın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmeksizin olacak! Verilen dilekçenin de ehemmiyeti...