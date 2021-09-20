Görüntüler İzmir'den: Sıfır araçta 'stokçuluk' iddiası! İki bin şikayet sonrası bakanlık harekete geçmişti
Sıfır araçlarda gerçekleştirilen ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayilere yönelik Ticaret Bakanlığı müfettişleri harekete geçerken, sosyal medyada dolaşan bir görüntü ise kafaları karıştırdı. Bir vatandaşın kendisine stokta araç kalmadı diyen otomotiv bayisinin Honda Civic marka otomobilleri stokladığını kamera kaydına aldığı görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı. 18 Eylül'de İzmir'de çekildiği öne sürülen görüntülerde bayilerde bulunmadığı belirtilen aynı markaya ait yüzlerce model sıfır aracın bir arazide yan yana sıralanmış halde bekletildiği görülüyor.
Sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan ve kimi modellerde 70 bin TL'yi bulan indirimlerin fiyatlara yansıtılmadığına yönelik Ticaret Bakanlığı'na iki binden fazla şikayet geldi.
STOKLARDAKİ ARAÇLARI SATMIYORLAR
Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer aldı.
Yine bu şikayet başvurularında yukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları da ifade edildi.
MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ
Gelen binlerce şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Söz konusu şikayetler sonrası denetleme yapmak üzere görevlendirilen müfettişler sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemeye başladı.
İZMİR'DEN KAFALARI KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ
Bakanlık müfettişleri denetimlerini sürdürürken İzmir'de bir depoda çekildiği iddia edilen görüntüler kafaları karıştırdı.
Görüntülerde bayilerin elinde olmadığını belirttiği sıfır km yüzlerce aracın yan yana sıralanmış şekilde bekletildiği görülüyor.
Sosyal medyada dolaşan ve izleyenlerin kafasını karıştıran görüntünün 18 Eylül'de çekildiği belirtilirken, çok sayıda kişi ise yaptığı yorumlarla sıfır araç tarafındaki fırsatçılığa tepki gösterdi.
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