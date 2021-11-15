Audi’den flaş hamle! McLaren Group’u satın aldı

SON DAKİKA OTOMOBİL HABERİ: Audi, McLaren Group'u satın aldı ve firmanın kontrolünü tamemen sağladı.

Audi'nin sözcüsü ise yaptığı açıklamada şirketin birçok işbirliği seçeneğini rutin olarak değerlendirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınının etkilerini üzerinden atmak isteyen yarış arabası üreticisi ve yarış takımı McLaren, aralarında Suudi Arabistan varlık fonunun da bulunduğu yatırımcılardan 760 milyon dolar fonlama temin etmişti.

Autocar'te yer alan habere göre; Ares Management ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım fonu 550 milyon dolarlık fon sağlarken, Bahreyn varlık fonu Mumtalakat ve bazı yeni yatırımcılar yaklaşık 210 milyon dolarlık yatırım yapma kararı almıştı.

Fonlamada McLaren'e Goldman Sachs ve HSBC danışmanlık vermişti.

Bahreyn varlık fonu kontrolünde olan McLaren, Formula 1 yarışlarının salgın süresince ertelenmesinden olumsuz etkilenmiş, otomotiv üretimini durdurmak zorunda kalmıştı.

İngiliz yarış arabası üreticisi McLaren, yarış biriminin üçte birini ABD'li bir konsorsiyuma satmak üzere anlaşma sağlamıştı.