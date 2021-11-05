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Ford Gölcük’teki üretimine ara veriyor

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Ford Gölcük’teki üretimine ara veriyor

Yarı iletken tedarikinde sıkıntı yaşayan araç üreticisi üreticisi Ford, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yer alan fabrikasındaki üretimlere ara verecek.

Gölcük ilçesinde üretim yapan Ford, yarı iletken tedarikinde sıkıntı yaşadığı gerekçesiyle araç üretimini 6-17 Kasım tarihleri arasında durduracak.

Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarındaki üretimin ise devam edeceği öğrenildi.

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