Çin’in magnezyum hamlesi otomotiv sektörünü baltaladı! ABD’den Çin’e flaş çağrı

"AVRUPA YENİDEN MAGNEZYUM ÜRETMELİ"

Barclays analisti Amos Fletcher'ın hazırladığı bir raporda, "Magnezyumda talebin yüzde 35'i otomobil için üretilen levhalardan geliyor. Bu nedenle magnezyum arzı durursa, tüm otomobil endüstrisi potansiyel olarak durmak zorunda kalabilir" tespitinde bulunuyor. WVM, Almanya hükümetini Çin ile Avrupa'ya magnezyum arzını artırma konusunda görüşmelere başlamaya ve Avrupa Birliği'ne magnezyum üretimini katıya geri döndürmesi için baskı yapmaya çağırdı. Dernek, "Bu oranda bir tedarik darboğazı ile otomobil, uçak, elektrobisiklet, inşaat, ambalaj endüstrisi ve mühendislik gibi sektörlerdeki tüm alüminyum katma değer zincirinde büyük üretim kayıpları tehdit ediliyor" dedi.

Aralarında Norveçli Norsk Hydro'nun da olduğu yerli şirketler, Çin'in düşük maliyetleriyle baş edemedikleri için magnezyum üretimini sonlandırmak zorunda kalmışlardı.