Sakarya’dan dev otomobil ihracatı! Ocak-Eylül ayında...

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ülke ekonomisine güç katmayı sürdüren kentten, yılın 9 ayında 148 ülke ve 9 serbest bölgeye 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentte, normalleşme dönemine geçilmesi ve alınan tedbirler sayesinde yılın 9 ayında en çok ihracat yüzde 87,16 ile otomotiv endüstrisinde yapıldı.